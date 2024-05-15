Сдача в аренду жилья не облагается НДС. А компенсация коммуналки?

Услуга по предоставлению в пользование жилого помещения для проживания в нем граждан, оказываемая в рамках договора найма или аренды, освобождается от НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 29.01.2024 № 03-07-11/6856.

Сдавать жилье в аренду можно не только физлицам, но и юрлицам. При этом юрлицо-арендатор может использовать его только для проживания граждан.

Что касается части платы, поступающей арендодателю, то НДС в отношении такой переменной платы возможно применять в порядке, аналогичном тому, что изложен в письме ФНС от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@.

По этому письму, если аренда состоит из постоянной части и переменной, то будет НДС. Если же коммуналка указана в договоре как возмещение затрат, или на такое возмещение вообще есть отдельный договор, то в базу по НДС это не входит.

Вместе с тем, в письме 2010 года рассмотрена аренда нежилых помещений. А при аренде жилых НДС нет.