Выписки из государственного адресного реестра заказали больше 130 000 пользователей

Получить выписку из ГАР можно бесплатно, направив запрос в налоговые органы во время личного визита, по почте или через порталы ФИАС и Госуслуги.

За год больше 130 тыс. пользователей получили информацию из государственного адресного реестра — ГАР. 99,7% выписок предоставили в электронном виде, а остальные 0,3% — в бумажном.

В мае 2023 года обновили портал ФИАС. Благодаря этому процесс получения сведений об адресе из ГАР стал понятным и прозрачным, сказано на сайте ФНС.

Получить выписки из реестра можно бесплатно, направив запрос в налоговую лично, по почте, через портал ФИАС или Госуслуги. Ознакомиться с общими сведениями разрешается и без подачи запроса.

«ГАР – единственный государственный информационный ресурс, содержащий сведения об адресах. То есть наличие адреса в ГАР является подтверждением его легитимности», — говорится в сообщении.

Информацию предоставляют в течение 5 рабочих дней. Данные актуальны на момент подписания документа.