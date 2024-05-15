Госдума хочет заморозить авторские гонорары иноагентов

Власти планируют заблокировать доходы от монетизации авторов и исполнителей, которые были признаны иностранными агентами. Их деньги будут лежать на специальном счете до тех пор, пока они не вернутся в Россию.

В Госдуме обсуждают законопроект о регулировании выплат иностранным агентам дохода от монетизации их контента на стриминговых и цифровых платформах.

Рабочая группа собирается создать специальный счет, на котором будет храниться авторское вознаграждение иноагентов до момента их возвращения в Россию. Такой подход предложили вместо полного изъятия контента из интернета. Об этом пишет «Коммерсант».

«Он (предложенный законопроект) может быть альтернативой полного исключения иноагентской музыки и книг с цифровых платформ. Компромиссом, который позволит избежать ухудшения пользовательского опыта», — сказал источник издания в правительстве.

Предполагается, что цифровая платформа будет переводить доходы от монетизации контента, созданного иноагентами, на спецсчет, который может открыть Минюст.

Представители стриминговых сервисов объяснили, что они не платят авторам напрямую, деньги отчисляют лейблам, дистрибьюторам и издателям сразу за весь каталог, а не за творчество конкретных исполнителей.

Если новые нормы будут приняты, то владельцам медиа придется пересматривать договоры с сотнями артистов, которые входят в каталог лейблов и оказались иноагентами. Не исключено, что автор-иноагент сможет передать свою долю в исключительном праве другому лицу, у которого нет этого статуса. Это все равно даст возможность иноагентам получать свой доход.