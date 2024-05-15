Названа причина крайне низкого процента страховых выплат в сельском хозяйстве

Торгово-промышленная плата предложила обратить внимание на недостатки в системе страхования в сельском хозяйстве и сельхозпроизводителей.

Директор департамента развития предпринимательства ТПП Денис Дыбов сообщил, что сегодня большинство связанных субсидий, предоставляемых Минсельхозом сельхозпроизводителям, требуют страхования как в растениеводстве, так и в животноводстве. Однако страхуется только 14% от общего объема растениеводства и 8% животноводства.

«Основной проблемой, которая препятствует более широкому охвату сельхозпроизводителей мерами агрострахования, является крайне низкий процент страховых выплат, особенно в растениеводстве. Одной из основных причин является низкая обеспеченность автоматизированными метеостанциями Росгидромета земель сельхозназаначения. Без подтверждающих документов о наступлении страхового случая (град, засуха, проливные дожди и т. п.) получить страховое возмещение невозможно в соответствии с условиями договора страхования», — пояснил Дыбов.

Его слова приводит тг-канал ТПП.