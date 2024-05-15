С 1 мая вступил в силу ГОСТ доставки готовой еды

Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 71162-2023 «Услуги общественного питания. Доставка продукции общественного питания по заказам потребителей. Общие требования».

Новый ГОСТ применяется на добровольной основе. Но если доставщик указал, что применяет его, стандарт становится обязательным для него со всеми вытекающими.

ГОСТ Р 71162-2023 разработан АНО «Роскачество» при участии Федерации рестораторов и отельеров, Главного управления общественного питания УД Президента РФ, «Яндекс.Лавка», «БУРГЕР РУС» и других участников рынка.

Росстандарт объяснил, что его разработка была обусловлена развитием новых форм взаимодействия «изготовитель-потребитель» (b2c) в сфере индустрии питания, появившихся в условиях распространения COVID-19 и необходимости соблюдения режимов самоизоляции или карантина.

Стандарт заполняет пробел в нормативных требованиях к услугам доставки продукции общепита по предварительным заказам потребителей: до его разработки они полностью отсутствовали. При разработке стандарта был изучен мировой опыт доставки еды, а также опыт российских флагманов.

«Доставка продукции общественного питания в последние годы стала привычной услугой, которой ежедневно пользуется большое количество людей. Высокая популярность услуги, обусловленная быстротой и удобством, при отсутствии унифицированных требований к ее оказанию и послужили причинами разработки и принятия отдельного национального стандарта для данной сферы деятельности», – прокомментировал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Глава Роскачества Максим Протасов отметил, что стандарт впервые устанавливает общие требования к услугам доставки продукции общественного питания. Стандартизация услуг доставки востребована и ожидаема с учетом современных реалий. Российский рынок доставки еды за последние 2,5 года вырос более чем на 20%, предоставляя все больше возможностей для тех, кто хочет быстро и удобно заказать еду домой или в офис. Поэтому утверждение ГОСТа на доставку обеспечит грамотное и качественное обслуживание потребителей вне заведения.

В стандарте установлены требования к различным форматам доставки:

собственная — самостоятельная силами организаций общепита;

через агрегаторов (онлайн-платформы) — доставка через операторов услуг.

Стандарт предусматривает варианты доставки как с взаимодействием с потребителями – контактный способ, так и бесконтактный.

Также документ содержит требования к этапам организации и условиям доставки товаров, транспортным средствам, а также к исполнителям услуг — операторам и курьерам.

При этом положения стандарта не устанавливают дополнительные или избыточные требования по отношению к федеральному законодательству в сфере защиты прав потребителей, правилам оказания услуг общественного питания и иным нормативными актам.