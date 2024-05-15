С 1 мая вступил в силу ГОСТ доставки готовой еды

Новый ГОСТ применяется на добровольной основе. Но если доставщик указал, что применяет его, стандарт становится обязательным для него со всеми вытекающими.
ГОСТ Р 71162-2023 разработан АНО «Роскачество» при участии Федерации рестораторов и отельеров, Главного управления общественного питания УД Президента РФ, «Яндекс.Лавка», «БУРГЕР РУС» и других участников рынка.
Росстандарт объяснил, что его разработка была обусловлена развитием новых форм взаимодействия «изготовитель-потребитель» (b2c) в сфере индустрии питания, появившихся в условиях распространения COVID-19 и необходимости соблюдения режимов самоизоляции или карантина.
Стандарт заполняет пробел в нормативных требованиях к услугам доставки продукции общепита по предварительным заказам потребителей: до его разработки они полностью отсутствовали. При разработке стандарта был изучен мировой опыт доставки еды, а также опыт российских флагманов.
«Доставка продукции общественного питания в последние годы стала привычной услугой, которой ежедневно пользуется большое количество людей. Высокая популярность услуги, обусловленная быстротой и удобством, при отсутствии унифицированных требований к ее оказанию и послужили причинами разработки и принятия отдельного национального стандарта для данной сферы деятельности», – прокомментировал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Глава Роскачества Максим Протасов отметил, что стандарт впервые устанавливает общие требования к услугам доставки продукции общественного питания. Стандартизация услуг доставки востребована и ожидаема с учетом современных реалий. Российский рынок доставки еды за последние 2,5 года вырос более чем на 20%, предоставляя все больше возможностей для тех, кто хочет быстро и удобно заказать еду домой или в офис. Поэтому утверждение ГОСТа на доставку обеспечит грамотное и качественное обслуживание потребителей вне заведения.
В стандарте установлены требования к различным форматам доставки:
собственная — самостоятельная силами организаций общепита;
через агрегаторов (онлайн-платформы) — доставка через операторов услуг.
Стандарт предусматривает варианты доставки как с взаимодействием с потребителями – контактный способ, так и бесконтактный.
Также документ содержит требования к этапам организации и условиям доставки товаров, транспортным средствам, а также к исполнителям услуг — операторам и курьерам.
При этом положения стандарта не устанавливают дополнительные или избыточные требования по отношению к федеральному законодательству в сфере защиты прав потребителей, правилам оказания услуг общественного питания и иным нормативными актам.
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