С 20 мая стартует очередной эксперимент по маркировке товаров

В России пройдет эксперимент по маркировке силовых кабелей.

С 20 мая начнется эксперимент по маркировке отдельных видов кабельно-проводниковой продукции (силовых кабелей): это кабели и провода на напряжение 1000 В.

Об этом говорится в постановлении Правительства от 04.05.2024 № 582, подписанном Михаилом Мишустиным. Эксперимент завершится 28 февраля 2025 года.

По данным Минпромторга и Ассоциации НОПСМ, доля фальсифицированной кабельной продукции составляет более 40%. По последним исследованиям отрасли, 7 из 16 образцов кабелей и проводов не соответствуют требованиям ГОСТ по качеству и безопасности. То есть, по сути, являются фальсификатом, представляющим реальную пожарную опасность в процессе эксплуатации.

«Мы, как оператор системы, готовы к тестированию работы системы на рынке кабельной продукции», — говорит Дмитрий Горелик, директор по индустриальной маркировке ЦРПТ (оператор госсистемы маркировки «Честный ЗНАК»).

Пилотный проект не повлияет на стоимость кабельной продукции – участие в эксперименте добровольное для бизнеса, а коды маркировки и оборудование предоставляются бесплатно.

Ранее мы писали, что с лета стартует эксперимент по маркировке бакалейной продукции.