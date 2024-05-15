Не шутка: в России впервые промаркировали пиво для собак

В ходе эксперимента промаркирована партия пива для собак методом этикирования, код нанесен на крышку на производстве «Апиценна».

Эксперимент прошел на подмосковном производстве. Лакомство содержит в своем составе хмель и дрожжи – является пивным безалкогольным напитком для собак.

«Эксперимент по маркировке кормов для животных находится сейчас в активной стадии: проведено 15 экспериментов, запланировано еще порядка 50. Мы протестировали процессы нанесения кодов на 8 типов упаковки для кормов, такие как паучи, мягкая упаковка, дойпак, и на последнем эксперименте успешно протестировали нанесение на стеклянные бутылки», — рассказала Юлия Кузьмина, руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор госсистемы маркировки «Честный ЗНАК».

Эксперимент проходит с 25 декабря 2023 года и завершится 31 августа 2024.

Тг-канал ЦРПТ приводит данные НИУ ВШЭ, по которым доля контрафактных кормов для животных составляет 11%.

Ранее мы писали, что с 20 мая стартует очередной эксперимент по маркировке товаров.