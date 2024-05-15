К 2030 году работникам надо будет платить не менее 35 тыс. рублей. И еще они будут меньше болеть

МРОТ будет расти опережающими темпами. К 2030 году он должен составить не менее 35 тыс. рублей в месяц.

Такой целевой показатель установлен для достижения национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

Национальные цели на период до 2030 года озвучены в указе Президента от 07.05.2024 № 309.

Также в 2026 году утвердят новые системы оплаты труда бюджетников, а в 2027 году их будут внедрять, чтобы был рост доходов у этой категории работников.

Еще работники будут реже ходить на больничные. Для этого будут продвигать здоровый образ жизни, создавать условия для своевременной профилактики заболеваний и привлекать граждан к систематическим занятиям спортом.