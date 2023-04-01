В связи с новым ФСБУ 4/2023 отменяют старую нормативку по бухотчетности

С отчетности за 2025 год надо будет применять новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Теперь стала ясна судьба трех нормативных актов, которые сейчас регулируют этот вопрос.

Про ФСБУ 4/2023 мы рассказывали тут.

Он предусматривает, что с 01.01.2025 утрачивает силу приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н. Между тем, в этом приказе приведены формы бухотчетности, и их надо сдавать за 2024-й в 2025 году, но в 2025-м они уже не действуют.

На этот нюанс обратили внимание в Фонде НРБУ БМЦ. Также экспертов беспокоит судьба ПБУ 4/99.

Но недавно вышел приказ Минфина от 09.04.2024 № 143, по которому с 01.01.2025 утрачивают силу:

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность»;

положение о ведении бухучета и бухотчетности по приказу Минфина от 29.07.1998 № 34н.

Вместе с тем отметим, что этот приказ Минфина № 143 не был опубликован на официальном портале нормативных актов.

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