В связи с новым ФСБУ 4/2023 отменяют старую нормативку по бухотчетности

Про ФСБУ 4/2023 мы рассказывали тут.
Он предусматривает, что с 01.01.2025 утрачивает силу приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н. Между тем, в этом приказе приведены формы бухотчетности, и их надо сдавать за 2024-й в 2025 году, но в 2025-м они уже не действуют.
На этот нюанс обратили внимание в Фонде НРБУ БМЦ. Также экспертов беспокоит судьба ПБУ 4/99.
Но недавно вышел приказ Минфина от 09.04.2024 № 143, по которому с 01.01.2025 утрачивают силу:
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность»;
положение о ведении бухучета и бухотчетности по приказу Минфина от 29.07.1998 № 34н.
Вместе с тем отметим, что этот приказ Минфина № 143 не был опубликован на официальном портале нормативных актов.
Составлять бухгалтерский баланс и другую отчетность с учетом новых ФСБУ научим на онлайн-курсе «Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».
Мы подробно разберем все семь ФСБУ, вам не придется самостоятельно изучать сотни страниц сложного канцелярского текста. Вы научитесь применять ФСБУ в 1С, забудете о штрафах и будете работать спокойно.
Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 3 690 рублей вместо
12 790 рублей.
После обучения вы получите сертификат о прохождении программы.
Начать дискуссию