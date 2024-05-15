Россияне взяли кредиты на рекордные 36 трлн рублей

Кредитный портфель населения вырос сразу на 634 млрд рублей. В основном, клиенты банка обращаются за необеспеченными ссудами, выдачу которых пытается ограничивать Центробанк.

В конце марта 2024 года совокупный объем кредитов впервые достиг 36,6 трлн рублей. После увеличения ключевой ставки до 16% кредитование замедлилось, однако за последние 3 месяца объем займов вырос на 100-300 млрд рублей, а в марте — сразу на 634 млрд.

Кредитный портфель жителей страны уже равен пятой части ВВП, пишут «Известия». Спрос на заемные средства вырос после того, как Центробанк завершил цикл увеличения ключевой ставки. С декабря она составляет 16%.

Кроме того, высокий потребительский спрос создает риски закредитованности россиян. Сейчас ЦБ активно защищает заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. Банкам ограничивают выдачи необеспеченных кредитов.