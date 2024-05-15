Минфин отказался отменять фиксированные взносы для ИП-пенсионеров

По мнению Минфина, если ИП-пенсионеров освободить от уплаты фиксированных страховых взносов, начнется перерегистрация бизнеса на пенсионеров ради экономии на взносах. Поэтому освобождать пенсионеров от «фиксов» не будут.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.01.2024 № 03-15-05/4900.

Люди сами решают, становиться им ИП или нет. Никто их не заставляет. А раз человек стал ИП, он должен быть готов платить фиксированные взносы.

Кроме того, за счет этих взносов пенсионерам делают перерасчет пенсии. О том, сколько пенсионных баллов дают ИП, мы рассказывали тут.

Поэтому Минфин не поддержал идею освободить бизнесменов-пенсионеров от взносов.

Напомним, ИП-пенсионерам не индексируют пенсию.

Специально для «Клерка» комментирует Константин Чупырь — налоговый юрист и налоговый консультант, автор блога на Клерк.ру:

«Разделяю позицию Минфина. Действительно, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя — дело добровольное. А это предполагает фиксированные платежи. Между прочим, на расходы на фиксированные платежи можно уменьшить уплату налога на 50% или 100%. Кроме того, если кому-то подходит, есть налог на профессиональных доход, где не платятся фиксированные платежи.

Эксперт добавил: в частности, можно быть зарегистрированным в качестве ИП, а применять при этом налоговый режим НПД.