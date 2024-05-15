Средний размер вкладов вырос до 343 000 рублей

С начала 2024 года средний размер сбережений, которые клиенты хранят в банках, вырос на 5,9% — до 343 тыс. рублей.

«Действующие лимиты страхового возмещения в 1,4 млн и 10 млн рублей обеспечивают полную защиту 97,6% вкладчиков действующих банков», — сказано в телеграм-канале АСВ.

С января по март 2024 года объем средств, подлежащих страхованию на банковских вкладах, вырос на 5,4% — до 63 377 млрд рублей.

Недавно мы писали, что Центробанк планирует увеличить лимит страхового возмещения по рублевым безотзывным сберегательным сертификатам до 2,8 млн рублей.