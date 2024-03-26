По безотзывным сберегательным сертификатам могут увеличить страховые лимиты

Центробанк рассмотрит увеличение лимита страхового возмещения по рублевым безотзывным сберегательным сертификатам. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

В ближайшее время хотим представить и банкам, и депутатам, и правительству инициативу об увеличении лимита страхового возмещения по рублевым безотзывным сберегательным сертификатам, по долгосрочным вкладам, по счетам эскроу с одновременным снижением по ним ставок отчислений в фонд страховании вкладов, — сказала Набиуллина.

Недавно мы писали, что безотзывный сберегательный сертификат позволит вкладывать деньги в банк на срок больше 3-х лет с высокой доходностью. Такой инструмент долгосрочных сбережений предложил создать Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному собранию.

Президент заявил, что средства на таких сертификатах будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей. То есть в 2 раза больше, чем по обычным депозитам в банках.