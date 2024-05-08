Путин обозначил, как должны расти доходы работников малого и среднего бизнеса

Президент поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

После инаугурации глава государства подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В рамках достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» власти должны обеспечить в 2024–2030 годах реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта.

Ранее мы сообщали, что к 2030 году работникам надо будет платить не менее 35 000 рублей.