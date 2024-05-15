Названы приоритетные направления для развития новых технологий

Президент поставил задачу обеспечить технологическую независимость и формирование новых рынков по ряду направлений.

Для достижения национальной цели «Технологическое лидерство» Путин поручил обеспечить технологическую независимость и формирование новых рынков по направлениям:

биоэкономика;

сбережение здоровья граждан;

продовольственная безопасность;

беспилотные авиационные системы;

средства производства и автоматизации;

транспортная мобильность, вкл. автономные транспортные средства;

экономика данных и цифровая трансформация;

искусственный интеллект;

новые материалы и химия;

перспективные космические технологии и сервисы;

новые энергетические технологии, в т. ч. атомные.

Это следует из указа о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, который сразу после инаугурации подписал глава государства.

Ранее мы писали, какие цели и задачи Путин поставил до 2030 года по инвестициям.