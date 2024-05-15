Названы приоритетные направления для развития новых технологий

Для достижения национальной цели «Технологическое лидерство» Путин поручил обеспечить технологическую независимость и формирование новых рынков по направлениям:
биоэкономика;
сбережение здоровья граждан;
продовольственная безопасность;
беспилотные авиационные системы;
средства производства и автоматизации;
транспортная мобильность, вкл. автономные транспортные средства;
экономика данных и цифровая трансформация;
искусственный интеллект;
новые материалы и химия;
перспективные космические технологии и сервисы;
новые энергетические технологии, в т. ч. атомные.
Это следует из указа о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, который сразу после инаугурации подписал глава государства.
Ранее мы писали, какие цели и задачи Путин поставил до 2030 года по инвестициям.
Начать дискуссию