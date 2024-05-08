РФ должна войти в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок

Путин установил показатели и задачи для достижения технологического лидерства как национальной цели, в том числе за счет НИОКР.

Сразу после инаугурации президент подписал указ о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Согласно ему, к 2030 году Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.

Увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки должно составить не менее чем до 2% ВВП. В том числе за счет увеличения инвестиций частного бизнеса на эти цели не менее чем в 2 раза.

Также к 2030 году по сравнению с уровнем 2023 года в полтора раза намечено увеличение доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме их потребления в РФ.

Ранее мы писали, что к 2030 году Россия должна выйти на 4-е место в мире по ВВП.