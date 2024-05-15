Стало известно, кого будут активно переводить на российское ПО

Согласно указу о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, который после инаугурации подписал Путин, одна их национальных целей — цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Это в том числе означает:

переход к 2030 году не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы;

увеличение к 2030 году до 95% доли использования российского ПО в госорганах, государственных корпорациях, госкомпаниях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых доля участия РФ в совокупности превышает 50%, а также в их аффилированных юрлицах.

Ранее мы сообщали, что через 6 лет 99% госуслуг будут предоставлять в электронной форме.