Через 6 лет 99% госуслуг будут предоставлять в электронной форме

Президент поставил задачу увеличить к 2030 году до 99% долю предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Это следует из указа о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, который сразу после инаугурации подписал Путин. Одна их национальных целей согласно ему — цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Увеличат к 2030 году до 99% долю массовых социально значимых госуслуг в электронной форме в том числе за счет внедрения системы поддержки принятия решений в рамках предоставления не менее чем 100 таких услуг в проактивном режиме (без заявления) или при непосредственном обращении заявителя. В этом поможет внедрение в деятельность органов госвласти единой цифровой платформы.

Ранее мы сообщали, что РФ должна войти в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок.