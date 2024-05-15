Как исправить неверный СНИЛС в ЕФС-1

При сдаче работодателями формы ЕФС-1 СФР проводит проверку соответствия ФИО сотрудников и их СНИЛС. Если эти данные не совпадают, будет ошибка с кодом 30.

Как ее исправить, рассказал СФР в письме от 19.04.2024 № 19-20/18046.

При получении протокола с ошибкой 30 нужно сдать исправленные сведения только по тем сотрудникам, по которым выявлены ошибки.

Если ошибки выявлены при сдаче подраздела 1.2 (аналог СЗВ-СТАЖ) или подраздела 1.3 (отчет бюджетников), то исправленные сведения надо сдавать с типом «Исходная».

Если ошибочно сданы сведения на другое застрахованное лицо, эти сведения надо отменить и направить в СФР корректные сведения.

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