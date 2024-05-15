Хабиб Нурмагомедов должен налоговой 306 млн рублей

Налоговики заблокировали счета Eagle FC и фонда Хабиба Нурмагомедова. Однако дядя спортсмена заявил, что это неправда.

ФНС заблокировала счета компании Eagle FC, которая связана с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Также блокировка распространяется и на счета благотворительного фонда спортсмена.

После завершения спортивной карьеры Нурмагомедов открыл несколько фирм по продаже спортивного питания, а также компании, которые спонсируют промоушен международной сети ресторанов. Чемпион оставил в составе учредителей своих близких друзей, а сам начал выходить из бизнеса. Как пишет телеграм-канал Mash, налоговой это действие показалось странным и ФНС начала проверку компаний. Выяснилось, что Нурмагомедов должен 306 млн рублей.

Так закрылась туристическая фирма «Хикмет тревел». Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах. Подобное может произойти и с компанией Eagle FC, которая занимается промоутерской деятельностью. В ноябре 2020 года владельцем бизнеса стал Нурмагомедов. Eagle FC провел несколько десятков турниров в России, Казахстане, Киргизии и США.

По данным РБК, дядя Хабиба Нурмагомедова опроверг обвинения в долгах спортсмена перед ФНС. Подобные сообщения он назвал фейком.