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Налоговые льготы по НДС

Отелям расширили список услуг, которые не облагаются НДС

Туристам, которые будут отдыхать в отелях, предложат пакеты услуг по выгодным ценам.

С 1 сентября 2024 года в гостиницах и отелях перестанут облагаться налогом на добавленную стоимость несколько услуг.

«Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов», — сказано в телеграм-канале кабмина.

Льгота будет распространяться на:

  • услуги тренажерного зала;

  • спа-услуги, куда входит посещение бассейна;

  • косметические процедуры;

  • посещение бани;

  • услуги доступа в интернет;

  • аренду конференц-залов;

  • услуги охраняемой автостоянки.

С марта 2022 года нулевая ставка НДС действует для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты.

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