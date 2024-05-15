Отелям расширили список услуг, которые не облагаются НДС

С 1 сентября 2024 года в гостиницах и отелях перестанут облагаться налогом на добавленную стоимость несколько услуг.
«Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов», — сказано в телеграм-канале кабмина.
Льгота будет распространяться на:
услуги тренажерного зала;
спа-услуги, куда входит посещение бассейна;
косметические процедуры;
посещение бани;
услуги доступа в интернет;
аренду конференц-залов;
услуги охраняемой автостоянки.
С марта 2022 года нулевая ставка НДС действует для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты.
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