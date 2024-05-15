Отелям расширили список услуг, которые не облагаются НДС

Туристам, которые будут отдыхать в отелях, предложат пакеты услуг по выгодным ценам.

С 1 сентября 2024 года в гостиницах и отелях перестанут облагаться налогом на добавленную стоимость несколько услуг.

«Решение поможет сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов», — сказано в телеграм-канале кабмина.

Льгота будет распространяться на:

услуги тренажерного зала;

спа-услуги, куда входит посещение бассейна;

косметические процедуры;

посещение бани;

услуги доступа в интернет;

аренду конференц-залов;

услуги охраняемой автостоянки.

С марта 2022 года нулевая ставка НДС действует для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты.