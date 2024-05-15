Арендную плату от нерезидентов можно зачислять на свои зарубежные счета

ФНС разъяснила правомерность зачисления на зарубежные счета резидентов денежных средств от нерезидентов по договорам аренды.

В письме № ШЮ-4-17/2605@ от 07.03.2024 ФНС сообщила, что россияне, заключившие с нерезидентами договор аренды недвижимого имущества, вправе зачислять деньги, причитающиеся по таким договорам, на свои зарубежные счета.

Это допустимо на основании абз. 2 ч. 5 ст. 12 федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Разъяснение касается собственников недвижимости, которые живут в РФ большую часть года, заключают договоры аренды недвижимости с нерезидентами и получают деньги от аренды на свои зарубежные счета.

Разрешение зачислять деньги на зарубежные счета касается:

обычных физлиц;

физлиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;

недвижимого имущества расположенного как в России, так и за границей;

жилой и нежилой недвижимости.

Такое разъяснение ФНС выпустила в ответ на публикации в СМИ в январе: тогда, в частности, «Ведомости» написали, что налоговики начали штрафовать за получение арендных платежей на зарубежные счета.