Арендную плату от нерезидентов можно зачислять на свои зарубежные счета

В письме № ШЮ-4-17/2605@ от 07.03.2024 ФНС сообщила, что россияне, заключившие с нерезидентами договор аренды недвижимого имущества, вправе зачислять деньги, причитающиеся по таким договорам, на свои зарубежные счета.
Это допустимо на основании абз. 2 ч. 5 ст. 12 федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».
Разъяснение касается собственников недвижимости, которые живут в РФ большую часть года, заключают договоры аренды недвижимости с нерезидентами и получают деньги от аренды на свои зарубежные счета.
Разрешение зачислять деньги на зарубежные счета касается:
обычных физлиц;
физлиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей;
недвижимого имущества расположенного как в России, так и за границей;
жилой и нежилой недвижимости.
Такое разъяснение ФНС выпустила в ответ на публикации в СМИ в январе: тогда, в частности, «Ведомости» написали, что налоговики начали штрафовать за получение арендных платежей на зарубежные счета.
Начать дискуссию