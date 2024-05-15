Бюджет получил 800 млрд рублей от маркировки товаров

Блокировка нелегальных товаров на кассах в магазинах повлияла на обеление рынка. Поставщики стали работать в правовом поле и не поставлять в торговые сети просрочку и фальсификат.

С начала внедрения системы маркировки в 2019 году и до конца 2023 года бюджет сэкономил около 800 млрд рублей.

За это время рынок молочной продукции обелился на 17%, фальсификат стали производить в 60 раз реже, а продажи товаров с истекшим сроком годности упали на 81%. Об этом пишет RG.RU со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Рынок упакованной воды обелился на 45%, рынок обуви — на 56%, парфюма — на 37%, а табака — на 11%. Сфера легкой промышленности стала легальной на 33%. На 62% выросло число товаров с подлинными документами.

«В условиях моратория на проверки данные системы маркировки "Честный ЗНАК" являются объективным обоснованием для Прокуратуры России для выдачи разрешения на проверки. За год (с 2023 по 2024) количество проверок выросло в два раза», — сказали представители ЦРПТ.

С 1 апреля 2024 года кассы начали блокировать продажи табака и разливного пива, если эти товары были просрочены или поставлены нелегально. С 1 мая такой же механизм начал работать в крупных розничных сетях для молочной продукции и воды. В ближайшее время подобный режим распространят еще на 11 товарных групп.