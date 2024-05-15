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Маркетплейсы

Почему селлерам на маркетплейсах могут заблокировать выплаты

Продавцы на маркетплейсах периодически сталкиваются с блокировкой выплат. Узнайте, в чем причины и как вовремя получать свой доход от онлайн-площадки.

Чаще всего продавцы на маркетплейсах сталкиваются с блокировкой выплат из-за неподписанных документов. В основном это касается отчетов по программе лояльности, которые были отправлены площадкой по ЭДО.

На подписание у селлеров на УСН есть 25 дней. Продавцы, которые применяют ОСНО, также должны подписать отчеты по программе лояльности и выставить универсальные передаточные документы (УПД) в адрес маркетплейса.

В программе лояльности продавцам важно указывать полную сумму возмещения, которая указана в отчете, корректно вносить номера и даты счетов-фактур, а в УПД прописать, за какой период был выставлен документ.

Кроме того, в книге продаж нужно отразить информацию из УПД, чтобы у маркетплейса не было налоговых разрывов по НДС. Иначе площадка заблокирует выплаты селлерам, которые не указывают НДС. Блокировки по этому основанию будут видны в личном кабинете продавца. Там же предлагают связаться с площадкой и предоставить книги продаж, где отражен налог.

Для успешных продаж на маркетплейсах ведущий бухгалтер по работе с продавцами Наталья Данилова рекомендует следовать следующим советам:

  • вовремя подписывать документы, отправленные по ЭДО. Лучше всего это делать в первые дни после получения, поскольку под конец месяца специалисты маркетплейсов сталкиваются с большим объемом информации и могут быть задержки;

  • перейти на электронный документооборот;

  • познакомиться с базой знаний той площадки, на которой продаете;

  • изучить все закрывающие документы и приложения к ним. Это позволит отследить весь путь выплат и узнать, сколько покупатель заплатил деньгами и бонусными баллами;

  • узнать виды и причины блокировок.

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