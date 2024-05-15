В январе-апреле дефицит бюджета составил 1,48 трлн рублей

Оборотные налоги и НДС превысили плановый уровень и принесли бюджету на 25,4% больше доходов.

Минфин дал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе-апреле 2024 года. Объем доходов составил 11 684 млрд рублей или на 50,1% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 7 526 млрд рублей. Поступления оборотных налогов, включая НДС, выросли на 25,4% и превысили плановый уровень.

«Значимый вклад в рост ненефтегазовых доходов также оказали плановые поступления неналоговых доходов единовременного характера», — сказано на сайте Минфина.

На нефтегазовую отрасль пришлось 4 157 млрд рублей. Показатель вырос на 82,2% год к году из-за роста цен на российскую нефть, а также компании в феврале 2024 года доплатили НДПИ на нефть за 4 квартал 2023 года.

Расходы федерального бюджета составили 13 168 млрд рублей, что на 21,5% выше прошлогоднего уровня. Власти оперативно направили средства на заключение контрактов и авансирование этих расходов.