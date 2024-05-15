Мораторий на проверки отменят для «наливаек» и магазинов с вейпами

Вячеслав Володин хочет отменить мораторий на проверки бизнеса, деятельность которого касается здоровья людей. Проверять начнут точки по продаже вейпов и алкогольных напитков в жилых домах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно отменить мораторий на проверки бизнеса для предпринимателей, которые продают вейпы и организовали «наливайки».

«У нас было несколько тем, связанных с необходимостью проведения проверок торговых сетей, которые продают курительные смеси, вейпы. Мы наткнулись на ситуацию, когда стали прикрываться запретом проводить проверки бизнеса. Но это касается жизни детей, здоровья. Наверное, в таких случаях надо все-таки корректировки делать», — сказал Володин.

Под «наливайками» понимают место продажи алкоголя в жилых домах. В феврале 2024 года приняли закон о праве регионов пресекать работу «наливаек», которые работают днем как магазины, а вечером и ночью продают пивные напитки.