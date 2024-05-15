Налоговая реформа будет, Минфин сохранит стимулирующие принципы налоговой политики

Об этом заявил кандидат на пост главы Минфина Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«Для того чтобы решить вопросы ресурсной базы бюджета, мы готовим предложения по совершенствованию налоговой политики. Эту задачу президент также поставил в послании. Слова, которые звучали, — «справедливость налоговой политики» — будут являться краеугольным камнем при подготовке этих предложений. Мы будем обсуждать эти вопросы с парламентом и, безусловно, будем их отрабатывать. Но что важно для предприятий и компаний — важна предсказуемость налоговой политики, которой мы будем придерживаться. Важно сохранить стимулирующие принципы работы налоговой политики — налоговые ставки, налоговые вычеты, налоговые стимулы. Мы видим, что экономика реагирует на них. Мы видим, что достигаются те задачи, которые поставил перед нами глава государства», — дополнил Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей он сообщал, что Минфин в середине мая обсудит с бизнесом конкретные предложения по донастройке налоговой системы, чтобы принять их уже в весеннюю парламентскую сессию. Об этом мы сообщали тут.

Он также отмечал, что одна из ключевых задач готовящейся налоговой реформы — создание благоприятных условий для инвестиций компаний. В частности, Минфин планирует шире использовать механизм инвестиционного налогового вычета.