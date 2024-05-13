В платежки ЖКХ хотят включить страховку жилья

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует добавить в платежку ЖКХ графу со страховкой жилья. Средняя стоимость страхования жилого помещения около 55 кв. метров составит 50 рублей в месяц.
Собственник сможет по своему желанию оплачивать страховку. Для этого нужно поставить галочку напротив этой строки. Подобный подход уберет посредников и сделает страховку дешевле, пишет RG.RU.
«Конструкция действующего сейчас закона позволяет создать механизм распределения ответственности по договору страхования между страховой компанией, Российской национальной перестраховочной компанией и региональными властями, что направлено на получение услуги по стоимости, доступной всем гражданам страны и в отношении любого зарегистрированного жилого строения», — сказал президент ВСС Евгений Уфимцев.
В апреле 2024 года в Госдуму внесли законопроект, по которому регионы будут определять собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.
Комментарии8
Было уже, отменили страховку в платежке.
только утром была новость про то как сельхозники не в состоянии доказать гибель застрахованных посевов и поголовья животных! Поэтому мало страхуются.
Гибель жилья будет проще доказать или сложнее по сравнению с посевами?
А тогда зачем же страховать-то? У меня ощущение, что если бы не обязательность устрановленная законодательством, то такого вида деятельности давно бы уже и не существовало бы напрочь!
Всероссийский союз страховщиков и Российская национальная перестраховочная компания прям созданы друг для друга!
с каким бы удовольствием я бы задал бы вопрос представителям этих фирм (если бы случилась такая возможность): а вы друг дружку страхуете?
или не вопрос, а как предложение им же: а вы застрахуйте друг друга!