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Страхование

В платежки ЖКХ хотят включить страховку жилья

Средняя стоимость страхового продукта будет составлять около 50 рублей в месяц. Владельцы жилья смогут отказаться от страховки.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует добавить в платежку ЖКХ графу со страховкой жилья. Средняя стоимость страхования жилого помещения около 55 кв. метров составит 50 рублей в месяц.

Собственник сможет по своему желанию оплачивать страховку. Для этого нужно поставить галочку напротив этой строки. Подобный подход уберет посредников и сделает страховку дешевле, пишет RG.RU.

«Конструкция действующего сейчас закона позволяет создать механизм распределения ответственности по договору страхования между страховой компанией, Российской национальной перестраховочной компанией и региональными властями, что направлено на получение услуги по стоимости, доступной всем гражданам страны и в отношении любого зарегистрированного жилого строения», — сказал президент ВСС Евгений Уфимцев.

В апреле 2024 года в Госдуму внесли законопроект, по которому регионы будут определять собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

Комментарии

8
  • Serg493

    Было уже, отменили страховку в платежке.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    только утром была новость про то как сельхозники не в состоянии доказать гибель застрахованных посевов и поголовья животных! Поэтому мало страхуются.

    Гибель жилья будет проще доказать или сложнее по сравнению с посевами?

    А тогда зачем же страховать-то? У меня ощущение, что если бы не обязательность устрановленная законодательством, то такого вида деятельности давно бы уже и не существовало бы напрочь!

  • Ирина

    Всероссийский союз страховщиков и Российская национальная перестраховочная компания прям созданы друг для друга!

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Всероссийский союз страховщиков и Российская национальная перестраховочная компания прям созданы друг для друга!

      с каким бы удовольствием я бы задал бы вопрос представителям этих фирм (если бы случилась такая возможность): а вы друг дружку страхуете?

      или не вопрос, а как предложение им же: а вы застрахуйте друг друга!

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