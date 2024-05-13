В платежки ЖКХ хотят включить страховку жилья

Средняя стоимость страхового продукта будет составлять около 50 рублей в месяц. Владельцы жилья смогут отказаться от страховки.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует добавить в платежку ЖКХ графу со страховкой жилья. Средняя стоимость страхования жилого помещения около 55 кв. метров составит 50 рублей в месяц.

Собственник сможет по своему желанию оплачивать страховку. Для этого нужно поставить галочку напротив этой строки. Подобный подход уберет посредников и сделает страховку дешевле, пишет RG.RU.

«Конструкция действующего сейчас закона позволяет создать механизм распределения ответственности по договору страхования между страховой компанией, Российской национальной перестраховочной компанией и региональными властями, что направлено на получение услуги по стоимости, доступной всем гражданам страны и в отношении любого зарегистрированного жилого строения», — сказал президент ВСС Евгений Уфимцев.

В апреле 2024 года в Госдуму внесли законопроект, по которому регионы будут определять собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.