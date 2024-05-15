Банк «Точка» выплатил 8 млрд рублей клиентам Киви-банка

Из собственных средств банк «Точка» перевел 8 млрд рублей клиентам, которые пострадали от отзыва лицензии и Киви-банка.

АО «Точка» завершило выплаты своим клиентам, которые работали по банковской лицензии банка Киви. После отзыва лицензии у Киви денежные средства на счетах оказались замороженными.

Всего выплаты получили 3 тыс. клиентов на общую сумму 8 млрд рублей. Деньги вернули предпринимателям, у которых «зависшие» средства на счетах Киви не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов. Об этом сказано на сайте «Точки».

«Наше решение не имело прецедента в банковской сфере, поэтому мы не могли обратиться к опыту рынка, чтобы заимствовать готовые подходы и процессы. В кратчайшие сроки команда Точки придумала и запустила сложный процесс уступки прав требований к Киви и выплат клиентам, чтобы восстановить работу их бизнеса», — сообщил СЕО «Точки» Андрей Завадских.

21 февраля 2024 года Центробанк отозвал лицензию у банка Киви. «Точка» начала выплачивать денежные средства своим клиентам с 5 марта.