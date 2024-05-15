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Экономика России

Будет новый нацпроект по развитию экономики

Новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» планируется создать в ближайшие несколько месяцев, заявил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак в ходе заседания комитета Госдумы по энергетике.

По его словам, задача по вхождению России к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира должна сопровождаться не только ростом экономики и ВВП, но и доходов населения и предприятий.

«То есть по сути дела нужно развернуть новую модель экономического роста <…> и идти на новую модель, на экономику предложения, которая позволит создавать стимулы для развития нашей страны и для обеспечения устойчивой и динамичной экономики. Хотел бы здесь отметить, что на достижение этой национальной цели будет направлен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». В ближайшие несколько месяцев одна из ключевых задач — сформировать такой национальный проект», — сказал Новак. Его слова приводит ТАСС.

Президент в своем послании обозначил, что экономика должна быть устойчивой к любым вызовам и угрозам и обеспечивать поступательное и стабильное развитие.

По словам Новака, РФ намерена донастроить уже имеющиеся инструменты финансирования и активно привлекать к этому регионы.

«Первое — это обеспечить инвестиционную активность в нашей стране, обеспечить условия для бизнеса, для его развития, доступное финансирование. Уже действует множество различных инструментов в этой части, которые вы прекрасно знаете. Это и СЗПК, и использование средств ФНБ, и фабрика проектного финансирования, и ГКЧП. Будем активно эти инструменты донастраивать, развивать, использовать средства ФНБ», — отметил Новак.

Кандидат в вице-премьеры подчеркнул, что РФ продолжит развивать механизм особых экономических зон, ориентируя их на решение задач по достижению технологического суверенитета. В этой работе он будет активно подключать регионы. Привлечение инвестиций нужно не только для развития внутреннего рынка, но и обеспечения реализации продукции на экспорт.

Ранее мы сообщали, что у России будет новая модель экономического роста.

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