У России будет новая модель экономического роста: какое ключевое направление

Кандидат на пост главы Минэкономразвития назвал рост инвестиций ключевым направлением.

«Будем дальше усиливать роль министерства как центра конкретных проектов и мероприятий, оценивать эффективность мер поддержки, а также обеспечивать их приоритизацию. Чтобы войти в четверку крупнейших экономик мира, нам требуется сформировать новую модель экономического роста», — заявил Решетников, выступая на комитете Госдумы по экономической политике.

По его словам, которые приводит ТАСС, для роста инвестиций нужны предсказуемые условия для бизнеса, распределение рисков между инвесторами и государством и реальные льготы для инвестирующих компаний. В ближайшие годы все это предстоит осуществлять в условиях достаточно высоких процентных ставок, подчеркнул он.

Какие цели и задачи Путин поставил до 2030 года по инвестициям, мы писали здесь.