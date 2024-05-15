Каким был индекс деловой среды в апреле

В апреле 2024 года РСПП провел очередной раунд опроса промышленников и предпринимателей и рассчитал индекс деловой среды в этом месяце.

Значение Сводного Индекса осталось в положительной зоне оценки, однако за месяц оно снизилось на 1,4 пункта, составив в итоге 50,3 пункта.

Значение Индекса рынка производимой продукции – 50,9 пункта. В прошлый отчетный период оно было выше на 3,2 пункта.

Компонент Индекса «взаимоотношения с иностранными партнерами» сохранил свое значение 46,4 пункта.

Если в марте 15,6% компаний сообщили, что финансовое положение в отчетный период улучшилось, то в апреле доля таких ответов сократилась до 9,5%. Респонденты стали чаще отмечать нейтральный вариант – «ситуация не изменилась». Значение индикатора опустилось сразу на 6,2 пункта до 49,1.

Значение Индекса личных оценок состояния делового климата составило 52,4 пункта (-0,8 пункта за месяц).

Об этом пишет тг-канал Российского союза промышленников и предпринимателей.

57,1% респондентов сообщили, что цены закупки за месяц выросли.

Показатели спроса по-прежнему в положительной зоне оценки, но темпы роста спроса – и в отрасли, и на продукцию/услуги самих компаний – замедлились.

Ни один из участников опроса не выбрал вариант «уровень конкуренции за месяц снизился».

Индекс B2B не смог удержаться в положительной зоне оценки два месяца подряд – его значение изменилось на 2,1 пункта, оно равно в отчетный период 49,7 пункта.

Количество новых заказов выросло в 23,8% компаний. Две трети опрошенных предприятий сообщили, что количество заказов не изменилось, и в 8,3% организаций оно уменьшилось.

По сравнению с данными, полученными в марте, компании стали реже получать новые заказы.

В 86,9% компаний время выполнения заказов осталось прежним, и в остальных случаях заказы стали отнимать больше времени, чем в прошлом отчетном периоде.

Индекс логистики снова демонстрирует отрицательный тренд – его значение по итогам апреля 48,4 пункта против 49,6 пункта, полученных в марте.

22,6% опрошенных заявили, что доставка стала занимать больше времени, чем это было в прошлом месяце. Остальные респонденты выбрали вариант «ничего не изменилось». Доля организаций, которым пришлось увеличить сроки доставки, выросла за месяц почти на 10 п.п.

Пятая часть респондентов отметила общее ухудшение состояния сферы логистики.

Показатель «взаимоотношения с органами власти» достиг максимума за последние 12 лет исследования – 56,8 пункта. Большинство – 86,9% опрошенных компаний – выбрали нейтральный ответ «отношения не изменились» и 13,1% респондентов увидели улучшение отношений.

Также выросло значение индикатора «взаимоотношения с банками и финансовыми институтами» – с 51,4 пункта до 54,2. Участники опроса реже стали отмечать ответ «отношения ухудшились».

Индекс финансовых рынков вернулся в отрицательную зону оценки – его значение стало ниже на 2,9 пункта и составило 47,9, сообщает сайт РСПП.