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Проверки

Генпрокуратура проверила обоснованность тарифов за отопление

По поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова проведена проверка обоснованности формирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Обобщены результаты работы по обеспечению законности при ценообразовании на тепловую энергию.

Выявлены нарушения при утверждении для энергокомпаний цен на поставляемые в 2023-2024 годах ресурсы. В связи с этим прокуроры потребовали скорректировать тарифы на сумму 7,3 млрд рублей.

В частности, в Башкирии, Татарстане, Тыве, Краснодарском, Пермском краях, Владимирской, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Ярославской областях и еще 29 регионах прокурорское вмешательство было нацелено на исключение из тарифных решений затрат, не связанных с теплоснабжением населения, а также учтенных, но непонесенных расходов на реализацию инвестиционных программ.

Так, в Санкт-Петербурге в тарифы для коммерческой организации, действующей в сфере ТЭК, были необоснованно включены расходы на обслуживание базы отдыха на сумму более 55 млн рублей.

В Якутии благодаря прокурорскому вмешательству тариф на теплоснабжение населения, установленный для организации, не несшей декларированные расходы на использование спецтехники, снижен на 17% (на 1,6 тыс. рублей за Гкал).

Всего по итогам проверки прокурорами выявлено свыше 7,2 тыс. нарушений законов, для устранения которых внесено более 3,5 тыс. актов реагирования, возбуждено 34 уголовных дела. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.

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