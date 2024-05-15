Финуполномоченный обличила недобросовестные практики с ОСАГО и каско

Страховые компании применяют недобросовестные практики с использованием упрощенных договоров каско, с помощью которых впоследствии снижают свои риски возникновения ответственности за нарушение срока проведения ремонта по ОСАГО. Об этом сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова на конференции «Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании».

Суть в том, что юрлицо и страховая фирма в отношении транспортного средства потребителя заключают договор каско. При этом сведений о том, что данное юрлицо действовало по поручению или с согласия потребителя, не имеется. Выгодоприобретателем по договору каско выступает потребитель. Страховая премия составляет 72 рубля и уплачивается юридическим лицом (страхователем). Выплата по договору каско предусматривается только когда потребителю также полагается выплата по договору ОСАГО в порядке прямого возмещения убытков и в том же размере.

«При этом срок ремонта по договору каско составляет 45 рабочих дней и исчисляется после поставки запчастей. При обращении потребителя за страховым возмещением страховщик осуществляет выплату по договору каско вместо ОСАГО», — пояснила финуполномоченный.

Таким образом, страховщик получает увеличенные сроки ремонта по договору каско, ведь по договору ОСАГО они строго регламентированы законом. Кроме того, в этом случае предусмотрен иной порядок начисления неустойки по договору каско — от суммы страховой премии и не может превышать ее размер.

Финуполномоченный также рассказала, что страховые компании включают в правила страхования каско условия об исключении из срока ремонта времени с момента заказа до момента получения станцией техобслуживания авто запчастей для ремонта. Это позволяет страховщику не исполнять обязательства по договору страхования неограниченное время.

«Для человека это большой сюрприз, когда срок ремонта растягивается на условные 8 месяцев», — добавила Максимова.

Информация о таких случаях направлена в Банк России.