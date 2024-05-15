По договорам ИСЖ стало больше шансов остаться в минусе

Число обращений к финуполномоченному по договорам страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней занимает второе место в общем числе обращений от клиентов страховых компаний. При этом в 2023 году возросло число обращений по вопросам, связанным с выплатой по договорам инвестиционного страхования жизни. Это сообщила финансовый уполномоченный Светлана Максимова на конференции «Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании».

В 2022 году в Службу финуполномоченного поступило 399 обращений по вопросам выплаты ДИД по договорам инвестстрахования, в 2023 году – уже 560.

В 1 квартале 2024 поступило более 10 обращений по договорам страхования жизни, согласно условиям которых совокупная страховая выплата при дожитии до окончания срока страхования составляет менее размера уплаченной страховой премии. Эти договоры были заключены в 2017 и 2018-м, один в конце 2023 года.

Максимова рассказала, что договоры составлены таким образом, что страховая сумма по дожитию составляет порядка 10-15% от размера страховой премии.

«Напомню, что в соответствии с минимальными стандартными требованиям к таким видам страхования, установленным Банком России, размер выплаты по дожитию не может быть менее уплаченной страховой премии. А с 1 апреля действуют нормы о том, что этот размер не может быть меньше страховой премии, умноженной на коэффициент с учетом ключевой ставки ЦБ. Но все эти требования распространяются только на ситуацию, когда страховая премия меньше 1,5 млн рублей. Это особая защита неквалифицированного инвестора», — отметила Максимова.

Она также привела пример страхового продукта ИСЖ, который предлагает одна крупная страховая: договор был заключен на 3 месяца, премия составляла 2,5 млн рублей и через 3 месяца дополнительный инвестиционный доход составил 2,2 млн. То есть потребитель потерял 300 000 рублей. Подобные правила противоречат самой сути страхования, заключила Максимова.

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