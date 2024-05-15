🔥 Новая акция — «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей

До 17 мая включительно вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, ВЭД, финмоделированию, управленческому учету и бухгалтерии с нуля за 4 290 рублей. Получите знания для работы на новом участке, станьте более уверенным и высокооплачиваемым специалистом!

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Вы научитесь вести учет в 1С, составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки. Сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе — выйдете на доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

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Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 16 350 рублей.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Чтобы упрощенка, действительно, оставалась простой, надо научиться по ней работать и использовать преимущества, которые вам положены.

На курсе вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 15 950 рублей.

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Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Результаты финансового анализа необходимы руководителям, чтобы выявлять проблемы бизнеса и решать их. Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход!

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 12 700 рублей.

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