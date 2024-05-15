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Обучение для бухгалтеров

🔥 Новая акция — «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей

До 17 мая включительно вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, УСН, ВЭД, финмоделированию, управленческому учету и бухгалтерии с нуля за 4 290 рублей. Получите знания для работы на новом участке, станьте более уверенным и высокооплачиваемым специалистом!

До лета осталось чуть больше двух недель, а на улице по-прежнему холодно. И если погода не поднимает вам настроение, то пусть радуют скидки на «Клерке». Заряжайтесь энергией на онлайн-курсах!

По-летнему жаркая акция действует до 17 мая!

Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С

Вы научитесь вести учет в 1С, составлять отчеты по правилам 2024 года, а также узнаете, как обойти типичные ошибки. Сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе — выйдете на доход на 50+ тыс. рублей в месяц.

Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые продают товары через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. 

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 16 350 рублей.

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Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН, оформлять социальные пособия и другие выплаты работникам.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С

Чтобы упрощенка, действительно, оставалась простой, надо научиться по ней работать и использовать преимущества, которые вам положены.

На курсе вы узнаете обо всех изменениях в УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 15 950 рублей.

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ВЭД: учет и налогообложение

Вы получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчета НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.

Во время обучения вас ждет много практики. Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Финмоделирование и финанализ для бизнеса

Результаты финансового анализа необходимы руководителям, чтобы выявлять проблемы бизнеса и решать их. Бухгалтер, владеющий инструментами финмоделирования и анализа, может быстро вырасти до финансового директора.

После курса вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника, работать с таблицами и находить эффективные управленческие решения.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования

Бухгалтер, умеющий вести управленческий учет, является главным помощником руководителя в бизнесе. Станьте таким специалистом — получите повышение и увеличьте свой доход!

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Цена до 17 мая включительно: 4 290 рублей вместо 12 700 рублей.

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Автоматизация учета

На что способен архив первичных документов, когда работает в связке с искусственным интеллектом

Работа с первичкой — то еще приключение, которое отнимает много времени. Сначала бухгалтеру нужно обработать документы и занести их в систему, при этом важно ничего не упустить и не потерять. А после отправить на хранение, да так, чтобы не отхватить штраф и вовремя предоставить весь пакет документов по требованию ФНС. Почему электронный архив в связке с искусственным интеллектом станет вашим помощником не только в обработке документов, но и в подготовке к проверкам ФНС? Давайте разбираться.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Основная задача системы ценообразования бухгалтерских услуг

Разработка собственной модели ценообразования бухгалтерских услуг, которая была бы простой, универсальной (точной для различных видов деятельности и масштаба бизнеса клиента), справедливой и в то же время позволила бы заработать достойную прибыль собственнику бухгалтерской компании — важный и весьма сложный вопрос для большинства бухгалтерских компаний.

Основная задача системы ценообразования бухгалтерских услуг
Русские офшоры (САР)

Сохранят упрощенные условия для переезда в «русские офшоры»

До 2025 года иностранные компании смогут не прилагать документы, которые невозможно предоставить из-за ограничений. Всего в САР переехало 390 организаций.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: история не станет обязательным ЕГЭ, интернет делает людей счастливее, мошенники воруют Telegram-аккаунты

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и обсуждали в мире.

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Экономика России

Какие новые рынки будут сформированы в ближайшие годы: список

Президент поставил задачу обеспечить технологическую независимость и формирование новых рынков по ряду направлений.

Банки

В состав ВТБ вошел крупный негосударственный пенсионный фонд

НПФ «Открытие» больше не будет работать, фонд объединили со структурами ВТБ. Теперь совокупные активы банка на рынке негосударственных пенсионных фондов превысили 1 трлн рублей.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность директора

Если руководитель виновен в банкротстве организации, при этом активов должника недостаточно, чтобы погасить все долги, то недостающая часть будет взыскана с него. В этом суть субсидиарной ответственности. Рассказываем, как не попасть в такую ситуацию и обезопасить себя и своих близких, поскольку эти долги переходят по наследству.

Субсидиарная ответственность директора
Ведение бизнеса

Путин: выручка МТК должна вырасти в 7 раз

Для достижения национальной цели «Технологическое лидерство» президент поставил целевой показатель по росту выручки малых технологических компаний.

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igotosochi
Инвестиции

Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций

Переобуваюсь на лету и вношу важные изменения в состав инвестиционного портфеля.

Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций
Обзоры для бухгалтера

Налоговая просит пояснения по УСН даже если по вашим данным вышло больше доходов. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1680

Казалось бы, указал налогоплательщик доходов больше, чем насчитала по своим данным ФНС, ну и пусть радуются налоговики. Не тут то было! Требуют пояснить расхождения. Бухгалтеры разбираются, откуда вообще взялась разница.

Иллюстрация: Вера Ревина, Клерк.ру
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ОСАГО

Финуполномоченный обличила недобросовестные практики с ОСАГО и каско

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова выявила недобросовестные практики по смешиванию договоров ОСАГО и каско.

Экономика России

Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта оценили в 1 трлн рублей

Процент внедрения технологий на базе ИИ у крупных и средних компаний из разных сфер экономики составил 20%.

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзор судебной практики

Суд взыскал долг по оплате коммуналки с актрисы Елизаветы Боярской и актера Максима Матвеева

Дело о взыскании задолженности за услуги ЖКХ с Елизаветы Боярской рассмотрел мировой суд Москвы.

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Экономика России

Прогноз ЦБ: годовая инфляция будет 7,7%

Ожидается, что жесткая денежно-кредитная политика Центробанка приведет к снижению инфляции до 4% в 2025 году.

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Клерк
Маркетплейсы

Как вести бухгалтерский учет на Яндекс.Маркете: памятка для бухгалтера

Счета, проводки и правила учета операций — главное, что нужно знать бухгалтеру для работы на Яндекс.Маркете.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Учет в туризме

Создается официальный реестр российских отелей

Росаккредитация провела встречу с представителями онлайн-сервисов бронирования гостиниц, в рамках которой рассказала о ходе создания реестра отелей России.

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Экономика России

Российские миллиардеры начали возвращать активы в РФ

Попавшие под западные санкции российские миллиардеры стали постепенно переводить активы на родину.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в Японии будут продавать препарат для роста зубов, магнитные бури вызывают технические сбои, а ChatGPT внедрят в iOS

Подготовили обзор главных событий дня — 13 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бесплатно с Налоговый учет

Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка

Разбираем, что означает КПП в реквизитах компании, как расшифровывается и что значит каждая цифра кода. Также рассмотрим, кому присваивают КПП и в каких документах его указывают.

Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка

Интересные материалы

Проверки

Генпрокуратура проверила обоснованность тарифов за отопление

По поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова проведена проверка обоснованности формирования тарифов в сфере теплоснабжения.

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