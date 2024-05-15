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Банки

Кошельки Ozon начали использовать в нелегальных операциях

После закрытия QIWI-банка злоумышленники начали искать новые способы выводить нелегально полученный доход. В даркнете стало в 3 раза больше объявлений о купле-продаже электронных кошельков Ozon Банка.

В 2024 году в три раза выросло число сообщений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков Ozon.

После отзыва лицензии у QIWI-банка теневой бизнес начал искать альтернативные электронные кошельки для проведения p2p-операций, а также для нелегального вывода средств и снятия процентов. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные Angara Security.

«Финансовые сервисы крупнейших российских маркетплейсов, изначально разработанные для целей "бесшовного" клиентского опыта, становятся объектами внимания участников серого рынка платежей. Расчеты с помощью электронных кошельков предоставляют больше возможностей для транзакций, вовлечения большего числа участников в нелегальные схемы — от обналичивания средств до финансирования нежелательных организаций», — сказали эксперты Angara Security.

В даркнете и телеграм-каналах предлагают приобрести электронные кошельки тремя способами. Первый — купить базу данных легитимных пользователей Ozon, второй — открыть анонимный счет с помощью одной сим-карты, третий — купить напрямую сам электронный кошелек Ozon Банка. В середине 2023 года такая покупка обошлась бы злоумышленникам в 700-2 500 рублей, сейчас стоимость в диапазоне 500-10 000 рублей и зависит от статуса кошелька, наличия верификации.

«Если система фиксирует любую подозрительную активность, то команда фрод-мониторинга оперативно блокирует движение средств и проводит проверку таких случаев, которая может включать в том числе и дополнительную идентификацию, а также в некоторых случаях подтверждение источника средств», — сообщили в Ozon.

После отзыва лицензии у QIWI-банка число переводов на банковские карты подставных лиц (дроперов) выросло примерно на 50%. На теневых ресурсах стали чаще появляться объявления с предложением заказать карты, оформленные на дроперов.

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