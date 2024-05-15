Малый бизнес стал реже получать господдержку

467 тысяч представителей МСП получили государственную поддержку для развития бизнеса на сумму 620 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом число получателей сократилось, но объем средств вырос.

В 2023 году на треть сократилось число самозанятых, представителей малого и среднего бизнеса, которые получают государственную поддержку.

Льготами воспользовались только 467 тыс. предпринимателей, что на 27% меньше, чем в 2022 году. При этом объем всех видов поддержки составил 620 млрд рублей, а в 2022 году — 599 млрд. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Светлану Мисихину.

Сейчас представителям МСП доступны льготные займы, «зонтичные» поручительства, а также особая программа для компаний из сферы промышленности, науки и IT со ставкой по кредиту 3%.

Число получателей господдержки сократилось из-за того, что перестали действовать преференции, которые были в период пандемии. Например, отсрочка по уплате налогов и взносов, предоплата по госконтрактам, мораторий на банкротство.

Еще одной причиной стали забюрократизированные процессы: бизнесменам приходится представлять слишком много отчетов и документов.

По данным замминистра экономики Татьяны Илюшниковой, господдержку получал каждый второй предприниматель — это примерно 3 млн участников малого и среднего бизнеса. К 2030 году вклад МСП в ВВП страны может вырасти с 21% до 25%.