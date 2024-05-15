Как вести ВЭД без таможенных штрафов и валютных рисков? Узнайте на вебинаре уже завтра!

Узнайте все последние изменения в ВЭД по учету и налогообложению импорта в 2024 году и работайте без таможенных штрафов и валютных рисков.
На вебинаре разберемся в последних изменениях учета и налогообложения импортных операций, а также как все это отражать в 1С.
Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудит, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
На вебинаре разберем:
Как изменился ВЭД с вводом санкций.
Виды импорта товара — классический и из стран ЕАЭС.
Банковский контроль и валютные платежи в современных условиях.
Первичные документы при импорте товаров. Формирование себестоимости импортного товара в бухучете и налоговом.
Отражение в 1С бухгалтерского и налогового учета операций по импорту.
Курсовые разницы, отражение в учете в 2024 году для БУ и НУ.
Ошибки в работе с ВЭД, которые дорого стоят.
Ждем вас на вебинаре15 мая в 15:00 мск!
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