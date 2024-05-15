Правительство готовит отдельный закон для маркетплейсов

ФАС считает, что маркетплейсы — не торговые организации, поэтому их деятельность должен регулировать собственный закон.

Кабмин сформулирует основные положения отдельного закона, который будет регулировать деятельность маркетплейсов. Концепцию документа уже подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она же продолжит разработку норм вместе с Минпромторгом, Роспотребнадзором и другими организациями.

Владельцы онлайн-площадок по продаже товаров будут обязаны контролировать информацию о товарах, заявленную продавцом. Также в новом законе опишут процесс взаимодействия маркетплейсов с покупателями, селлерами и собственниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом узнали «Известия».

Ожидается, что документ поможет создать «более эффективные условия для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли».

«Маркетплейсы не являются торговыми организациями, они не осуществляют реализацию товаров, их отношения с покупателями, продавцами и пунктами самовывоза существенно отличаются от отношений в структуре сети», — заявили в ФАС.

В марте 2024 года в Госдуму уже вносили законопроект о маркетплейсах, однако кабмин назвал этот документ «сырым» и дал отрицательный отзыв. Государственно-правовое управление президента настояло на концептуальной переработке проекта, чтобы избежать серьезных конфликтов между агрегаторами, партнерами-селлерами и потребителями.

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