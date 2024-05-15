Оператора карт «Мир» привлекут к борьбе с отмыванием

Чтобы быстрее получать информацию об операциях с картами «Мир» и в СБП, Росфинмониторинг подключит НСПК к работе с отмыванием денежных средств.

Росфинмониторинг планирует включить Национальную систему платежных карт (НСПК) в антиотмывочное регулирование. Так, ведомство сможет запрашивать данные по операциям с картами «Мир» или в Системе быстрых платежей. Пока что эту информацию финразведка получает от банков.

Сейчас НСПК не входит в национальную антиотмывочную систему, а значит не взаимодействует с Росфинмониторингом. Это предлагают поправить и внести изменения в 115-ФЗ, пишет РБК.

«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов Служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», — сказали в ведомстве.

Кредитные организации вручную отвечают на многочисленные запросы ведомства, поэтому скорость получения информации падает.

«НСПК, вероятно, имеет доступ к более широкой информации о транзакциях через "Мир" и СБП, чем отдельные банки, поскольку она является централизованным оператором этих систем», — сообщила директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Если привлечь НСПК к участию в противодействии легализации доходов, то нагрузка на банки сократится. Взаимодействие между организациями позволит быстрее и эффективнее обрабатывать запросы от финансовой разведки.