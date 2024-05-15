Отдельной отчетности в РФ по филиалу за рубежом нет. А налоги есть

Российское ООО открыло филиал во Вьетнаме. Нужно ли сдавать отдельно какую-либо отчетность в РФ по деятельности этого филиала?

Такой вопрос недавно появился и был успешно решен в сервисе Клерк.Консультации.

Какую-либо отдельную отчетность по иностранному филиалу в налоговые органы не представляют. Налоговые обязательства организации, возникающие в связи с деятельностью ее иностранного филиала, отражаются в отчетности, сдаваемой по организации в целом.

Доходы и расходы зарубежных филиалов учитываются на балансе российской организации. Поэтому все основные налоги компания платит в России: налог на прибыль, НДФЛ, пенсионные и страховые взносы.

Но 2 налога российские компании с филиалами за границей могут не платить.

НДС

Бизнес освобожден от него, если зарубежное подразделение реализует товары и услуги на территории другого государства — тогда платить нужно только местные налоги. Если местом реализации услуг признается Россия, то надо платить НДС.

Например, если филиал производит и продает товар во Вьетнаме, то вы освобождаетесь от налога. Но если производите и отгружаете товар в России, а потом продаете через филиал во Вьетнаме, придется платить НДС.

Налог на имущество

Компания вправе иметь в собственности имущество на территории других государств. Но тогда она должна платить налоги и в России, и за рубежом. В таких ситуациях действуют международные соглашения об избежании двойного налогообложения: уплаченные за границей суммы вычитаются из начисленных российских налогов.

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