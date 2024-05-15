Банки просят отменить страховые взносы по длинным вкладам

Ассоциация банков обратилась к главе Центробанка Эльвире Набиулинной с просьбой отменить страховые взносы по длинным безотзывным вкладам. Так банки будут заинтересованы предлагать клиентам долгосрочные сберегательные продукты.
ЦБ оценил долю перетока денег на вклады свыше трех лет в 10-15%. Однако кредитные организации считают, что эти ожидание завышены и нужны дополнительные стимулы для их достижения. Об этом пишут «Ведомости».
Банки переводят отчисления по длинным вкладам в фонд обязательного страхования вкладов — ФОСВ. Это увеличивает нагрузку на кредитные организации.
Также Ассоциация предлагает пересмотреть решение о страховании депозитов с покрытием в 1,4 млн рублей и установить налоговый вычет для долгосрочных сбережений.
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