Минэкономразвития будет обучать население работе с нейросетями

Минэкономразвития и АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» открыли прием заявок на курсы в сфере искусственного интеллекта. Обучение будет дистанционным, а господдержка позволит покрыть до 90% стоимости курса.

«К 2030 году мы должны достигнуть показателя подготовки 15,5 тыс. специалистов в год в сфере ИИ. При этом для работы с искусственным интеллектом требуется набор прикладных навыков. Сегодня в ведущих университетах страны уже запущены образовательные программы, где готовят профессионалов в данной сфере», — сказал заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Для обучения доступен 31 курс по наиболее востребованным специальностям: аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор данных, архитектор в области ИИ и руководитель проектов в области ИИ.

Процесс обучения займет от 144 до 250 академических часов, выпускники получат удостоверение о повышение квалификации.

В проекте могут участвовать граждане РФ старше 18 лет со средним или высшим образованием, а также студенты колледжей и вузов с базовыми знаниями с сфере информационных технологий.

Государственная поддержка компенсирует до 90% стоимости выбранного курса, остальное нужно доплатить самостоятельно или за счет работодателя.