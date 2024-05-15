Автоюристам могут сократить поле для деятельности

Финансовый уполномоченный Светлана Максимова на конференции «Claims&Pays 2024. Урегулирование убытков в страховании» предложила меры по снижению случаев вовлечения автоюристов в урегулирование споров по ОСАГО.

Для снижения активности недобросовестных автоюристов в сфере ОСАГО необходимо проводить идентификацию потребителя через МФЦ при подаче финансовому уполномоченному обращений в бумажном виде, считает финуполномоченный.

«Число обращений к финансовому уполномоченному в бумажном виде значительно выросло после того, как мы ввели идентификацию потребителей через ЕСИА при подаче обращений в электронном виде», — отметила Максимова.

Суть в том, что как правило, часть «бумажных» обращений подают не потребители, а представители от имени потребителя, что недопустимо в соответствии с законом о финансовом уполномоченном.

В связи с этим Служба финуполномоченного предлагает закрепить такой порядок, при котором:

идентификацию проводить силами МФЦ;

ограничить возможность подачи обращения на бумажном носителе только его подачей через МФЦ.

«У нас бывали случаи, когда мы получали обращения на бумаге, отправляли страховой организации запрос информации по договору, а страховщик сообщал, что клиент полгода назад умер и его наследники уже обратились за возвратом страховой премии», — пояснила Максимова.

Еще одной мерой она видит законодательное закрепление права страховой компании произвести выплату по договору ОСАГО почтовым переводом по адресу потребителя, а не его представителя, несмотря на наличие банковских реквизитов представителя в предоставленных страховщику документах. В этом случае потребуется проработка ряда вопросов: например, когда адрес регистрации потребителя не совпадает с адресом его фактического местонахождения.

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