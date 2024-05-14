Силуанов: налоговые лазейки будут ликвидированы

Телеграм-канал Минфина приводит слова Силуанова, что налоговые предложения будут готовиться в соответствии с принципом справедливости налогообложения. Это предполагает в том числе:
стимулирующую функцию налогов для развития;
формирование равных условий путем ликвидации налоговых лазеек.
Базовые подходы будут обсуждаться на экспертном совете комитета по бюджету и налогам.
Еще одна важная задача Министерства финансов — формирование глубокого отечественного рынка капитала для трансформации сбережений в инвестиции. Ведомство продолжит разработку новых механизмов долгосрочных финансовых ресурсов.
Все мероприятия будут объединены в едином плане по достижению национальных целей развития, который будет на жестком контроле правительства и парламента. Для этого формируется перспективный финансовый план на 2025-2030 годы. Три первых года этого плана станут основой для проекта бюджета.
Ранее мы сообщали, что налоговая реформа будет, и Минфин сохранит стимулирующие принципы налоговой политики.
Комментарии5
Реакция на новость
Усиленно втирают из всех утюгов про справедливость ))
имеется в виду прогрессивная шкала НДФЛ конечно
Ммм... Это все меняет ))
нет
красиво: "формирование глубокого отечественного рынка капитала для трансформации сбережений в инвестиции"