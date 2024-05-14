Силуанов: налоговые лазейки будут ликвидированы

Глава Минфина Антон Силуанов вкратце рассказал, как готовятся налоговые предложения по изменениям в НК с учетом поручений президента.

Телеграм-канал Минфина приводит слова Силуанова, что налоговые предложения будут готовиться в соответствии с принципом справедливости налогообложения. Это предполагает в том числе:

стимулирующую функцию налогов для развития ;

формирование равных условий путем ликвидации налоговых лазеек.

Базовые подходы будут обсуждаться на экспертном совете комитета по бюджету и налогам.

Еще одна важная задача Министерства финансов — формирование глубокого отечественного рынка капитала для трансформации сбережений в инвестиции. Ведомство продолжит разработку новых механизмов долгосрочных финансовых ресурсов.

Все мероприятия будут объединены в едином плане по достижению национальных целей развития, который будет на жестком контроле правительства и парламента. Для этого формируется перспективный финансовый план на 2025-2030 годы. Три первых года этого плана станут основой для проекта бюджета.

Ранее мы сообщали, что налоговая реформа будет, и Минфин сохранит стимулирующие принципы налоговой политики.