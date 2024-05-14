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Земельный налог у организаций

Счетная палата: компании задолжали больше 30 млрд рублей по земельному налогу

Главной проблемой для аудиторов стали земельные участки, которые принадлежат фирмам, исключенным из ЕГРЮЛ.

Счетная палата изучила администрирование земельного налога после 2021 года, когда с компаний сняли обязанность представлять декларации по этому виду налога.

В первый год отмены деклараций по земельному налогу поступления выросли на 12,3%. В 2022 года после массовой переоценки кадастровой стоимости земельных участков поступления снизились до 98,5% в 39 регионах. Об этом говорится на сайте Счетной палаты.

«С 2020 года в целом по Российской Федерации задолженность по земельному налогу с организаций возросла на 5,4% и составила на 10 июля 2023 года 31,3 млрд рублей. При этом в 39 исследуемых регионах задолженность снизилась на 16% до 14,7 млрд рублей», — сказал аудитор Андрей Батуркин.

Главной проблемой аудиторы назвали «зависшие» земельные участки, которые числятся в ЕГРН за организациями, прекратившими свою деятельность и исключенными из ЕГРЮЛ. Таких объектов выявили больше 600 в 30 субъектах РФ.

Если продать «зависшие» участки по кадастровой стоимости, то это принесет консолидированным бюджетам регионов 12,1 млрд рублей и обеспечит ежегодное поступление налогов в размере 70,7 млн рублей.

Комментарии

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  • bizon33ru

    а не государство ли обанкротило своим завышенным кадастром?

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