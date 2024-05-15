Стало известно, когда налоговые вычеты станут автоматическими

Вновь утвержденный на должность министра финансов Антон Силуанов заявил, что в 2026 году внедрят механизм автоматического расчета и начисления налоговых вычетов.
Сейчас для получения налоговых вычетов по НДФЛ нужно собирать справки и отдавать их работодателю. Подобный подход усложняет администрирование, поэтому его изменят.
«В 2026 году такой механизм автоматического начисления всех вычетов, когда не нужно будет собирать справки по различным инстанциям, будет запущен», — сказано в телеграм-канале Минфина.
Недавно мы писали, что изменился состав документов для получения налогового вычета за обучение. Начиная с 1 января 2024 года он предоставляется на основании справки об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган.
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