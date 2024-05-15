Участник стройки — необязательно член СРО

Привлекаемые генподрядчиком организации могут не быть членами саморегулируемой организации (СРО).

В сервисе Клерк.Консультации рассмотрена ситуация: ООО на ОСНО ведет строительство объектов и является членом СРО по строительно-изыскательским работам и проектированию. Данная организация является генеральным подрядчиком в рамках строительства. Работы по объекту генподрядчик выполняет частично собственными силами и силами привлеченных подрядчиков.

Должны в такой ситуации подрядчики и субподрядчики быть членами СРО? Какие нормы это регулируют?

Согласно п. 2 ст. 52 ГСК, работы по договорам о строительстве, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, должны выполняться только ИП или юрлицами, которые являются членами строительных саморегулируемых организаций.

Работы по договорам о строительстве, заключенными с иными лицами, могут выполнять ИП и фирмы, не являющиеся членами таких СРО.

Поэтому привлекаемые генподрядчиком организации и ИП могут не быть членами СРО.

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