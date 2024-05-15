ФНС просит компании из новых регионов переходить на ККТ уже сейчас

С 1 февраля 2025 года компании и ИП, зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей обязаны применять ККТ при расчетах.
ФНС рекомендует бизнесу постепенно переходить на добровольное применение контрольно-кассовой техники, использовать онлайн-кассы и заблаговременно зарегистрировать их, наладив работу по новым правилам.
«Для безболезненного и плавного перехода бизнеса на обязательное применение ККТ ФНС России участвует в разработке нормативно-правового акта о предоставлении налогоплательщикам компенсации за покупку кассы. Основным условием для этого является ее регистрация до установленного срока», — сказано на сайте налоговой.
Подробна информация по порядку применения ККТ и способах регистрации касс размещена в специальном разделе сайта ФНС.
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