ФНС просит компании из новых регионов переходить на ККТ уже сейчас

Несмотря на то, что бизнесмены из новых регионов обязаны применять контрольно-кассовую технику с 1 февраля 2025 года, налоговая просит предпринимателей добровольно и заранее зарегистрировать ККТ.

С 1 февраля 2025 года компании и ИП, зарегистрированные на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей обязаны применять ККТ при расчетах.

ФНС рекомендует бизнесу постепенно переходить на добровольное применение контрольно-кассовой техники, использовать онлайн-кассы и заблаговременно зарегистрировать их, наладив работу по новым правилам.

«Для безболезненного и плавного перехода бизнеса на обязательное применение ККТ ФНС России участвует в разработке нормативно-правового акта о предоставлении налогоплательщикам компенсации за покупку кассы. Основным условием для этого является ее регистрация до установленного срока», — сказано на сайте налоговой.

Подробна информация по порядку применения ККТ и способах регистрации касс размещена в специальном разделе сайта ФНС.